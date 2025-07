Donkey Kong Bananza topper den fysiske salgslisten i Storbritannia, men faller betydelig bak Super Mario Odyssey

HQ

Med tanke på at det faktisk er den store konsollanseringstittelen for Nintendo Switch 2, kunne du kanskje forvente at Donkey Kong Bananza skulle fly ut av hyllene og sette alle slags rekorder som maskinvaren selv gjorde. I Storbritannia har dette imidlertid ikke helt vært tilfelle så langt, for selv om spillet har solgt godt, har det ikke hatt en titanisk lansering.

Ifølge Christopher Dring fra The Game Business har DK Bananza hatt en sterk lansering som har sett det toppe den fysiske salgstabellen i Storbritannia. Det gjorde det godt nok til å drive tre ganger så mye salg som Donkey Country: Tropical Freeze på Switch 1, men det solgte bare rundt halvparten så godt som Super Mario Odyssey gjorde for mange år siden.

Nå tenker du kanskje at fysisk ikke er på langt nær så populært som det en gang var for mange år siden, og selv om det er tilfelle på PlayStation og Xbox, bemerker Dring at det er "ikke så mye på Switch. Litt mer," noe som betyr at balansen ikke er på langt nær så bratt som andre steder. I tillegg tenker du kanskje at Switch 2 å være relativt ny ville ha en innvirkning, men dette er ikke mye forskjellig fra Odyssey, som ble lansert flere måneder etter at Switch 1 kom.

Riktignok bør det fortsatt sees på som en seier og en stor lansering for DK, da spillet uten tvil vil fortsette å selge og vokse i løpet av månedene, spesielt ettersom jungeltelegrafen driver salget på en måte som Mario-spill ikke pleier å kreve.

Har du spilt DK Bananza ennå? Hvis ikke, kan du sjekke ut anmeldelsen vår her og guiden vår for å finne alle Banandium Gems.