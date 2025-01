HQ

Donkey Kong Country Returns var min aller første anmeldelse for Gamereactor, for hele 14 år siden - som tiden flyr! Med det visste Nintendo å dra nytte av talentet som var igjen i Retro Studios etter Metroid Prime-serien og, som tittelen antyder, bringe tilbake apen i et plattformspill med en dyrisk personlighet. Spillet kom senere i en ganske begrenset tilpasning på Nintendo 3DS, mens Retro forberedte den strålende oppfølgeren Tropical Freeze til Wii U (nå også tilgjengelig på Switch).

Det betyr at jeg er her igjen og anmelder dette plattformspillet for tredje gang for å fortelle deg hvordan det har blitt eldre, hvordan det polske studioet Forever Entertainments tilpasning har gått, og om vi ser på den definitive versjonen av spillet. Spoiler: ja, men med men.

Men holdt ikke statuen i bakgrunnen en Wiimote?

Det første du trenger å vite om Donkey Kong Country Returns er dets karakter. I sin søken etter å gjenvinne spillets personlighet, og dermed skille det fra alle Super Mario-plattformspillene, var Retro opptatt av å få det til å føles som en veldig fysisk opplevelse. Hele spillet er bygget rundt konseptet med treghet, kraften som DK er i stand til å utløse, det såkalte momentumet. Ikke forvent en umiddelbar respons når du vil snu deg rundt eller løpe: Du må samle opp momentum. Denne følelsen ble forsterket på Wii, der du ristet på kontrolleren for å slå i bakken og andre handlinger, og endte opp utmattet, men oppslukt av spillet.

For det andre, og kanskje enda viktigere, er Donkey Kong Country Returns HD et veldig, veldig vanskelig spill. Det er ikke noe tidsangrep som i Mario-baner (i det minste ikke som standard), men presisjonen som kreves, til tross for det ovennevnte, er bokstavelig talt brutal. Derfor anbefaler vi å starte med "Modern Mode", som ble introdusert på 3DS i sin tid for å hindre folk i å rive seg i håret. I denne modusen legger Donkey og Diddy til et tredje hjerte til treffene sine før de dør, kjøretøyene gir deg også flere sjanser i stedet for å drepe deg hver gang du gjør en feil, og det finnes spesielle hjelpemidler i gamle Cranky Kongs butikk.

Rocket Barrel-nivåene kan være veldig frustrerende fordi du er ute med en berøring. Politiet leter fortsatt etter fyren som designet den med det store balltreet...

Donkey Kong spiller på Nintendo Switch.

Men hvis du blir vill, som denne skribenten, vil du ønske å spille i "Original Mode", fordi det var slik spillet ble unnfanget og fordi du er så modig. Og fordi det er på, som Donkey Kong. Og hvis du gjør det, må du være forberedt på å begynne å miste livsballonger så snart du har gått gjennom et par verdener og å svelge stoltheten din for å forstå butikken som en overlevelsesressursforvaltning og ikke stedet der du bare går for å få dagens nøkkel. For ikke å snakke om de siste verdenene, de bedre skjulte samleobjektene hvis du vil fullføre spillet med alle puslespillbitene, K-nivåene, eller noen av utfordringene med minevognen eller rakettønnen: Du mister lett 20 liv ved å prøve på nytt.

Egentlig har jeg ikke noe problem med at et spill er for utfordrende, det er bare en advarsel. Problemet mitt med DKCR er at vanskelighetsgraden 14 år senere i for stor grad er basert på det samme prinsippet: Du må huske alle farer og utføre hoppene i nøyaktig samme øyeblikk med presis nøyaktighet. Det føles med andre ord litt for manusbasert for vår tid. Og det kan bli kjedelig i lengden når man må gå en lang tur til for å gjenta et avsnitt. Ja, det er klassisk smak, og hvem er vel bedre enn Donkey Kong til å bringe den tilbake, men du bør nok smøre deg med tålmodighet, for dette blir ditt første hat-kjærlighetsforhold i 2025.

Det er riktig: Noen sjefer vil presse deg til det ytterste...

DKCRHD er full av nikk og referanser. Se hvem som jobber hardt i bakgrunnen!

Det andre lille problemet jeg ser har med timingen å gjøre. Denne serien er som Terminator, Star Wars eller Gudfaren: den andre delen er mye bedre. Og selv om det er sant at vi vurderer dette spillet for hva det er, tror jeg det er en viktig kontekst for de som nærmer seg DKCRHD fra nye eller kommer fra etterfølgeren. Donkey Kong Country: Tropical Freeze er etter alt å dømme et av de beste plattformspillene gjennom tidene. Det er en oppfølger til det aktuelle spillet, men ble utgitt tidligere på Switch, og er mye mer variert, tilgjengelig, vakkert og interessant fordi det utvider og foredler formelen som Returns introduserte. Å ha flere aper fra Kong-familien eller å kunne utforske nivåene på en mer intuitiv måte - inkludert de akvatiske som var et kjennetegn på SNES - får originalen til å blekne litt mer. Det vil si at hvis du bare kjøper ett av nysgjerrighet, vet du hvilket det bør være, selv om det er flott å ha hele Country (og Donkey Kong)-samlingen på én plattform.

Når det gjelder selve porten, vil jeg forsvare Forever Entertainments arbeid i flere henseender. Spillet ser vakkert ut og fungerer flott på både TV og håndholdt (vulkanverdenen ser sin lavaglød på Switch OLED), og det imponerte meg til og med 14 år senere. Selv om det er sant at noen effekter og detaljer har blitt justert eller fjernet, har andre utelatelser sett i tidlige trailere endt opp med å bli innlemmet i det endelige produktet. Riktignok er det noen "radioaktive" farger eller et par rare skygger (og noen stygge fonter), men det hele ser og spiller bedre enn noensinne takket være alt annet, inkludert bevegelseskontroll for de som vil etterligne Wii. Når det er sagt, ble jeg spesielt irritert over at DKCRHD ikke inkluderer surroundlyd, slik Tropical Freeze gjør, og det er normen for Nintendos store utgivelser, og jeg hadde håpet på litt kortere lastetider.

Ellers er Donkey Kong Country Returns HD et kult plattformspill, med noen minneverdige nivåer (Forest eller Factory er utsøkte) og noen veldig morsomme nivåer, som er veldig morsomme på håndholdt og lar deg spille igjen i co-op på TV-en. Den har alt innholdet som er utgitt til dags dato (80 nivåer, 9 verdener), inkludert 3DS-ekstramateriale og alle mellomsekvensene i HD, og hvis dette er din sjanger eller du er en DK-fan, kan du ikke gå glipp av denne klassikeren som, hvis du vil, kan teste deg som ingen andre på Switch.