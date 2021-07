Donkey Kong fyller 40 Ã¥r i dag

Vanligvis informerer utviklerne oss i god tid om de mest populære karakterenes store jubileer, men av uklare grunner har Nintendo nesten helt valgt å ignorere bursdagen til sin første maskot - nemlig Donkey Kong. Han så dagens lys i japanske arkader for nøyaktig 40 år siden, 9. juli 1981.

Spillet fant raskt veien til Nord-Amerika der det ble Nintendos gjennombrudd i Vesten. Det er også et av de avgjørende øyeblikkene i spillhistorien ettersom det bidro til å overbevise Nintendo om at digital underholdning var noe de skulle satse på.

Samtidig introduserte det Jumpman, en liten rørlegger som senere ble kjent som Mario. Som vi alle vet stjal han senere rampelyset fra den elskverdige gorillaen, selv om Nintendo fortsatte å lansere en rekke spill med Donkey Kong, som sannsynligvis var på sitt beste på 90-tallet takket være Donkey Kong Country-serien fra britiske Rare, samt Donkey Kong 64 til Nintendo 64.

Det seneste spillet med den nå 40 år gamle karakteren er 2018s Switch-versjon av Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Ryktene sier dog at Nintendo ikke har glemt hvordan det hele begynte, og en hyllest av Donkey Kong er ifølge opplysninger på gang med blant annet en animert serie og en Donkey Kong-utvidelse på Super Nintendo World i Osaka.

Men det vi håper mest på er så klart at Donkey Kong får et helt nytt spill for å feire jubileet. Heldigvis ryktes det også at dette er på vei, utviklet av teamet bak det suksessfulle Super Mario Odyssey.

Hva er ditt beste Donkey Kong-minne?