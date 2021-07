Rykte: Donkey Kong vil snart gjøre storslått comeback

Nintendos ikoniske maskot Donkey Kong fyller 40 år nå på fredag, men Nintendo har valgt å ikke feire den bananelskende gorillaen på samme måte som med Link og Mario. Heldigvis ser det ut til at de har noe på gang likevel.

For noen måneder siden skrev Nintendo-insideren Zippo på sin blogg at et nytt Donkey Kong-spill var under utvikling hos utviklerne av Super Mario Odyssey. Nå følger Zippo opp historien og hevder at Donkey Kongs comeback kommer til å bli større enn ventet:

"Donkey and co. aren't just getting a new game, they're getting animation (Before this catches fire, my sources did not specify whether or not this was a movie or a show, just that an animation featuring DK characters was early in the works.) a big theme park expansion, merchandise, etc. This new game is not just a one off, DK is being taken seriously at the big N again, and that should be good news for fans everywhere."

Zippo fortsetter med å slå fast at det kommende Donkey Kong-spillet har vært under utvikling i tre år, hvilket betyr at produksjonen må ha begynt like etter lanseringen av Donkey Kong Country: Tropical Freeze til Nintendo Switch i 2018.

Ifølge VGC finnes det en låst dør i Super Nintendo World i Osaka, og bilder viser at en Donkey Kong-utvidelse er under konstruksjon.