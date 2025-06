Don't Nod blir rammet av permitteringer som påvirker studioet i Montreal

HQ

Don't Nod Don't Nod har ikke hatt det lett den siste tiden, da det var bare tilbake i oktober 2024 at selskapet ble tvunget til å foreta en rekke oppsigelser for å få de økonomiske endene til å møtes. Dette skjer igjen denne sommeren, da det har blitt avslørt at det franske studioet gjør nedskjæringer, noe som påvirker et ubestemt antall ansatte ved studioet i Montreal.

Nyheten ble bekreftet av en rekke forskjellige ansatte som har tatt til sosiale medier for å avsløre at de har mistet jobbene sine, som lagt merke til av Eurogamer. Don't Nod selv har ennå ikke kommentert situasjonen eller kommet med en kunngjøring, men det skjer, som senior spilldesigner Mathieu Tremblay uttaler.

"Jeg er utrolig stolt av hva teamet på Don't Nod Montreal oppnådde med Lost Records: Bloom and Rage, og å levere spillet med dette kvalitetsnivået var intet mindre enn et mirakel under omstendighetene. Jeg ønsker at alle andre som er berørt av denne bølgen av oppsigelser kommer seg raskt på beina, for de er virkelig eksepsjonelle mennesker."

Don't Nod lanserte nylig Lost Records: Bloom & Rage, og selv om det er uklart nøyaktig hvor stor kommersiell suksess spillet har hatt, pleier ikke permitteringer å skje etter at et spill har blitt en suksess. Når det gjelder hva som er det neste for utvikleren, avslørte den Aphelion for verden på Summer Game Fest.