Don't Nod sier opp 70 ansatte i forbindelse med intern omstrukturering

Etter gårsdagens beslutning om å trekke seg fra børsen, har vi allerede fått de første tydelige tegnene på at noe alvorlig er i ferd med å skje i Don't Nod. Ifølge en uttalelse fra selskapet har studioet sagt opp 69 ansatte som en del av en omstruktureringsplan for å sikre selskapets langsiktige fremtid midt i en tid med vanskelige økonomiske resultater.

Resultatene skyldes dårlig salg av studioets nylige utgivelser, Jusant og Banishers: Ghost of New Eden. Etter å ha absorbert en nedskrivning på 24 millioner euro som følge av fiaskoen med disse lanseringene i årets første kvartal, samt den direkte kanselleringen av en uannonsert tittel og midlertidig stans av to andre prosjekter til støvet har lagt seg.

Til tross for dette er studioet fortsatt positive til sitt kommende Lost Records: Bloom & Rage, som kommer i to episoder, en i februar og en i mars 2025, og har på nytt søkt Euronext om å få gjenoppta handelen med sine aksjer, med virkning fra i dag, 17. oktober.

La oss håpe at de tidligere arbeiderne kan finne veien så snart som mulig.