Don't Nod kunngjør Lost Records: Bloom and Rage

Utviklerne av Life is Strange viste frem sitt nye spill Lost Records: Bloom and Rage på The Game Awards, og det ser ut til at vi får nok et historiedrevet eventyr av den typen studioet har blitt kjent for. Det offisielle sammendraget lyder slik:

Den magiske sommeren 1995 er preget av selvoppdagelse og knytte ubrytelige bånd for high school-vennene Swann, Nora, Autumn og Kat. 27 år uten kontakt senere gjenforenes de for å konfrontere den lenge begravde hemmeligheten som fikk dem til å love å aldri snakke sammen igjen.

Spillet slippes til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X i slutten av 2024, og du kan se traileren her!