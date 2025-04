Don't Nod rapporterer at Lost Records: Bloom & Rage er i tråd med salgsforventningene

HQ

Det ser ut til at Don't Nod har hatt en ganske solid økonomisk start på året. Til tross for at de tilsynelatende ikke nådde forventningene i 2024, er det gode indikatorer på at ting kan komme tilbake på sporet for utvikleren og utgiveren i år.

I sin siste kvartalsvise inntjeningsrapport innrømmer Don't Nod at ting ikke helt gikk etter planen i 2024, men i år har den sterke mottakelsen av de nye titlene vært en god indikator på det langsiktige salgspotensialet.

Lost Records: Bloom & Rage leder an her, med en Metacritic-score på 80 og en Steam-brukerscore på 92%. Dette bekrefter "Don't Nod's "ekspertise innen den narrative eventyrsjangeren. Med et strategisk partnerskap med Sony i ryggen er salget av spillet i tråd med prognosene, i et stadig mer selektivt marked."

Don't Nod nevner også det nylig utgitte Koira som en sterk lansering, på grunn av spillets kritiske mottakelse. Det er også håp om at The Lonesome Guild, som lanseres senere i år, også innfrir forventningene på en lignende måte.

Lost Records: Bloom & Rage The Lonesome Guild er ute nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S.