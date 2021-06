Doom Eternal blir bedre på PS5 og Xbox Series

Under Xbox & Bethesda Games Showcase i går fikk vi se masser av nye titler som kommer til Microsofts format samt Xbox Game Pass. Heldigvis har de ikke fullstendig oversett allerede lanserte titler og Bethesda annonserte at Doom Eternal snart blir enda bedre på PlayStation 5 og Xbox Series.

Doom Eternal-fans får en gratis oppdatering som lar dem spille i 120 bilder per sekund på både Microsoft og Sonys nye konsoller den 29. juni. Oppdateringen byr på tre ulike moduser for hver konsoll, nemlig Performance, Balanced og Ray Tracing, som hver og en gir ulike fordeler. Ettersom de ulike konsollene ikke har de samme spesifikasjonene skiller resultatet seg noe mellom Xbox Series X som presterer best, PlayStation 5 som havner midt i mellom og Xbox Series S som naturligvis er den svakeste.

Her er Bethesdas oversikt over hva som gjelder:

Xbox Series X



Performance Mode: 1800p - 120 FPS



Balanced Mode: 2160p - 60 FPS



Ray Tracing Mode: 1800p - 60 FPS



Xbox Series S





Performance Mode: 1080p - 120 FPS



Balanced Mode: 1440p - 60 FPS



Ray Tracing Mode: Not Available



Playstation 5





Performance Mode: 1584p - 120 FPS



Balanced Mode: 2160p - 60 FPS



Ray Tracing Mode: 1800p - 60 FPS



PC-spillere kan også se frem mot å oppleve spillet med Ray Tracing, forutsatt at man har hardware som støtter funksjonen.