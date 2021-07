Doom Eternal dropper Invasion Mode - får horde-modus

En av nyvinningene id Software snakket om da de annonserte Doom Eternal var en såkalt Invasion Mode hvor andre spillere kunne ta kontroll over demoner du kjemper mot, men kort tid før lansering sa utviklerne at denne ikke ville bli klar før senere. Nå viser det seg at vi aldri får se den.

Marty Stratton, en av id Software sine hovedprodusenter, skriver at pandemien og slik har gjort sitt for at arbeidet med Doom Eternal sin Invasion Mode har tatt mye lengre tid enn planlagt, og at de i mellomtid har lagt merke til hva vi faktisk liker å gjøre i spillet. Utviklerne har derfor valgt å nedprioritere Invasion Mode for å i stedet lage en enspillerfokusert horde-modus hvor vi skal kjempe mot bølger av ulike fiender. I tillegg fortsetter utviklerne med å forbedre Battlemode og bringe flere arenaer til modusen. Nærmere informasjon om alt dette vil avsløres på QuakeCon i august.