Doom Eternal klart for Xbox Game Pass på PC denne uken

Du ser på Annonser

Nøyaktig to måneder har gått siden Doom Eternal kom til konsollutgaven av Xbox Game Pass, mens PC-spillere fikk beskjed om å vente til "senere i år". Heldigvis slipper "Master Race"-gjengen å ønske det til julegave.

Bethesda og id Software forteller at Doom Eternal vil komme til Xbox Game Pass på PC den 3. desember, og de gode nyhetene stopper ikke der.

Nå kan du laste ned en ny opppdatering til spillet som ikke bare fikser tekniske problemer. Update 4 kommer også med en Master Level kalt Super Gore Nest, noe som også betyr nye belønninger. Om den viser seg å være for lett kan du også prøve Classic Mode, hvor du må starte med bare en Combat Shotgun. Klarer du denne venter det et Classic Green Slayer-skin på deg for å gjøre nostalgien fullkommen.

Oppdateringen er også det motsatte av nostalgisk, for den forbedrer også bildeoppløsningen i Xbox Series-utgavene og gjør forberedelser for Gift Wrap and Tear-eventet som starter den 10. desember med noen...interessante julegjenstander du kan se et eksempel på under. Nærmere informasjon om oppdateringen finner du her.