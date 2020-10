Doom Eternal lastes inn på bare fem sekunder på Xbox Series X

Du ser på Annonser

Både Microsoft og Sony går over til SSD-harddisker i neste generasjons konsoller, noe som gir flere fordeler. Den mest åpenbare er kortere lastetider, og hvor fort det kan går får vi nå et eksempel på fra Twitter, hvor Álvaro Castellano (som har fått en tidlig demo-enhet) avslører at Doom Eternal starter fra hovedmenyen på bare fem sekunder.

Og dette gjelder altså uten at spillet engang er optimert for SSD. Vi gleder oss til å se hvordan det blir med faktiske nestegenerasjonsspill.