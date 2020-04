Doom Eternal selger klart bedre enn forgjengeren

Doom Eternal har blitt tatt godt imot og fått flotte anmeldelser, og det er tydelig at mange var gira på å rive og røske demoner i fillebiter. Superdata har nå presentert sin analyse over hvordan det gikk for Doom Eternal, og skriver at det digitalt solgte tre millioner eksemplarer i mars.

Da Doom kom ut i mai 2016 nådde det "bare" 957 000 den første måneden, hvilket betyr at oppfølgeren har solgt over tre ganger så mye digitalt. Superdata noterer dog at de forventer at inntektene for spillet kommer til å dale ganske raskt ettersom multiplayerdelen i Eternal ikke er like populær som i Doom 2016, men det er så klart veldig bra at det fortsatt er interesse i singleplayer-spill.