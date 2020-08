Doom Eternal: The Ancient Gods får gameplay og lanseringsdato

Du ser på Annonser

Med enorme forventinger er det ikke rart at Doom Eternal har slitt med å leve opp til hva mange håpet på, men id Software har tydeligvis tenkt å ta det et steg videre om under to måneder.

Som lovet fikk vi en blodig gameplaytrailer fra Doom Eternal sin The Ancient Gods: Part One-utvidelse i dag, og i tillegg til å vise noen av de nye fæle skapningene vi vil møte på når himmel og helvete virkelig tar opp kampen mot hverandre avslører den at vi kan oppleve alt dette når utvidelsen blir tilgjengelig 20. oktober.