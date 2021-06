Doom Eternal: The Ancient Gods Part 1 er nå tilgjenglig på Switch

Doom Eternal fra id Software imponerte mange som et av fjorårets beste skytespill, og Panic Button lyktes godt i å konvertere spillet til Nintendo Switch.

Det tok dog liitt tid å porte spillet over til Nintendos plattform, og det samme gjelder spillets DLC.

Etetr at The Ancient Gods Part 1 først ble tilgjengelig på de andre plattformene i august i fjor, er utvidelsen endelig nå tilgjengelig på Nintendo Swicth. Dette ble presentert under gårsdagens Nintendo Direct, og vi forventer at Part 2 ikke er så langt unna da Nintendo presenterte det samlede Expansion Pass-et.