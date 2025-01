Doom: The Dark Ages bekreftet til lansering i mai

HQ

Vi visste på vei inn i kveldens Xbox Developer Direct at id Softwares Doom: The Dark Ages ville ta opp en betydelig del av showet, delvis fordi det var forventet at det nesten var klart til å gjøre sin ankomst på PC, PS5 og Xbox Series X / S. Nå har det blitt bekreftet.

id Software og Bethesda har avslørt at Doom: The Dark Ages vil debutere 15. mai 2025, samtidig som de også har bekreftet en rekke tilleggsdetaljer. Vi vet nå med sikkerhet at spillet er en prequel som utspiller seg århundrer før Doom (2016), at det byr på en kraftigere og mer tradisjonell versjon av Doom Slayer, der målet er å ta kampen direkte mot fiender i stedet for å akrobatisk bevege seg rundt som i Doom Eternal, og at det er større fokus på historiefortelling og enspillerinnhold.

Denne middelalderkrigen på Hell blir sett på som litt av en tilbakevending til formen for serien, noe som bør glede fans som har vært med lenge. Det har også en mer jordnær tilnærming som bør gjøre det mer tilgjengelig, samtidig som prequel-karakteren gjør det til det perfekte stedet for nye spillere å hoppe inn. Det vil inneholde vanskelighetsgrader som du kan justere for å tilpasse spillet til dine behov, en langsommere, bullet-hell-lignende struktur, tilbakevendende og også oppdaterte fiender, og nye verktøy som Shield Saw som Petter forteller oss mer om i sin forhåndsvisning av spillet.

Under presentasjonen på Developer Direct slapp id Softwares Marty Stratton og Hugo Martin løs en rekke forklaringer på hva de håper å oppnå med Doom: The Dark Ages, for eksempel at dette spillet vil inneholde de "største, styggeste demonene" hittil, og de "mest latterlig overmektige våpnene vi noen gang har laget." Dette inkluderer tre alternativer for nærkampsvåpen som spenner over en piggklubbe, en jernfane og en elektrisk hanske som vil gjøre det enda mer effektivt å slå demoner når den kombineres med den kastbare Shield Saw. Med et forbedret Glory Kill -system som gir spilleren mer kontroll og gjør det lettere å utføre avslutninger, er alt dette en del av "only in Doom" -oppdraget.

Nivåene tar Doom Slayer til nye biomer og steder, hvorav noen beskrives som sandkasselignende områder "fulle av krig og rikdom" som tilbyr en opplevelse som er "det største spillerommet noensinne i et Doom-spill". Disse vil være fullpakket med kjente og oppdaterte fiender, og for å hjelpe deg med å tygge deg gjennom hordene, kan du forvente å kunne ri på en ildsprutende drage til tider og til og med styre en av de enorme Atlan mechene, som id lover at heller ikke er nisjesystemer, og at begge dukker opp flere ganger i løpet av historien og har improviserbare elementer.

id sier også spesifikt at Doom: The Dark Ages vil tilby en opplevelse som får det til å skille seg ut som en "sommer-blockbuster-begivenhet", og en del av det kommer fra den mer fokuserte historien som har "tatt fortellingen ut av kodeksen og inn i mellomsekvensene".

Det er unødvendig å si at Doom fans og skytespillelskere har noe helt spesielt å holde øye med når Doom: The Dark Ages debuterer på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 15. mai.