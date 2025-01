Rykte: Mulig utgivelsesdato for Doom: The Dark Ages avslørt

HQ

Som du vet, holder Microsoft førstkommende torsdag sin første Xbox Developer Direct for året, hvor de vil tilby informasjon om noen av de kommende titlene som er planlagt for 2025. Blant de offisielle bekreftelsene er at Doom: The Dark Ages dukker opp, men det ser ut til at en viktig informasjon har blitt lekket litt tidlig.

Ifølge brukeren Wario64 (som i sin tur henviser til en upublisert artikkel på Gamekult), vil Doom: The Dark Ages bli utgitt den 15. mai.

Så langt var kalenderen for den måneden ganske tom, uten noen større utgivelser planlagt, men vi er ikke i tvil om at dette nye Doom Slayer-oppdraget med mye demonblod og middelaldersmak vil holde oss godt underholdt da.

Gleder du deg til å spille Doom: The Dark Ages?