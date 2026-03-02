Doom: The Dark Ages DLC beskrives som "i bunn og grunn en oppfølger"

HQ

I fremtiden vil vi alle vende tilbake til verdenen til Doom: The Dark Ages for å oppleve en DLC satt i actiontittelens middelalderverden. Vi har ingen bekreftet informasjon om når denne DLC vil ankomme eller på samme måte hva den vil tilby eller hvor den vil ta den bredere historien, men det ser ut til at id Software gjør seg klar til å skinne et lys på prosjektet likevel.

Vi sier dette ettersom spillregissør Hugo Martin har dukket opp på den nylige Slayers Club livestream (takk, GamesRadar +) for å snakke litt om prosjektet, der han bemerker at DLC er en whopper og kan kreve en heftig mengde tid å jobbe gjennom.

"Det er massivt. Det er så stort. Jeg vet at det har gått en stund siden vi sendte ut hovedspillet, og at dere venter på DLC-en, men dere skal vite at den er jævlig stor. Det er i bunn og grunn som en oppfølger. Jeg mener, det er det det føles som, det er bare gigantisk."

Det vi også vet er at nyheter og informasjon om DLC kanskje fortsatt er litt nede i veien, da Martin nevnte at bare en teaser-trailer er "litt langt der ute".

Gleder du deg til mer Doom: The Dark Ages?