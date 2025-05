Doom: The Dark Ages har allerede blitt spilt av mer enn 3 millioner fans, den største lanseringen i id Softwares historie

HQ

Det virker som om fansen virkelig har ventet spent på et nytt Doom spill. Bethesda og id Software har avslørt noen spillertall om Doom: The Dark Ages, og noterte seg tre kjerneopplysninger underveis.

Til å begynne med nevnes det at Doom: The Dark Ages allerede har blitt spilt av mer enn tre millioner fans. Den andre tingen å merke seg er at dette er nok til å gjøre spillet til id Softwares største lansering gjennom tidene, og det knytter seg også til den tredje faktoiden, som er at det overgikk Doom Eternals tidligere rekord på tre millioner spillere med syv ganger så høy hastighet.

I tillegg til dette har Christopher Dring fra The Game Business tatt til X for å merke seg at av de tre millioner spillerne, sjekket så mange som to millioner ut spillet på Xbox, delvis ned til Game Pass. Den nøyaktige fordelingen av PC og PS5 er ikke nevnt, men vi vet at begge plattformene skal utgjøre rundt en million spillere.

Har du spilt Doom: The Dark Ages ennå, og hvis ikke, må du huske å sjekke ut vår anmeldelse av spillet.