Doom: The Dark Ages nå ordentlig spillbart på ROG Xbox Ally

Her om dagen publiserte vi på Gamereactor vår anmeldelse av Asus ROG Xbox Ally og ROG Xbox Ally X, de to nye spill-PC-modellene i håndholdt konsollformat som maskinvareprodusenten og programvaregiganten har lansert i samarbeid. I Spania testet vi "vanilje" -versjonen til € 600, mens de i Danmark gjennomgikk "premium" -versjonen til € 900.

Selv om det er et betydelig og logisk hopp i ytelse mellom de to maskinene, hadde vi på begge mange, mange problemer med det faktum at de kjører på et Windows 11-system. Tastaturer som ikke vises, kommandoer som ikke fungerer, vanskeligheter med å utføre...

Andre problemer med de første testede spillene kan ha mer å gjøre med kompatibilitet og optimalisering, men det kan vi ikke vite riktig før de er oppdatert. Derfor gikk vi noen dager etter lanseringen av den nye ROG Xbox Ally tilbake for å teste spill som Doom: The Dark Ages og prøvde også å kjøre andre titler fra den enorme Xbox- og Game Pass-katalogen.

Her er noen funn etter lanseringen med den grunnleggende ROG Xbox Ally.

Det nyeste Doom er oppe og går, og veldig bra

Nedenfor kan du se forskjellen mellom spillet som var spillbart ved lansering (det kom i vindusmodus, var ikke optimalisert og kjørte knapt i det hele tatt) og spillet som har blitt værende etter oppdateringen bare noen dager senere. Dag og natt. Eller, vel, for å være Doom: The Dark Ages, natt og natt.

Doom: The Dark Ages på ROG Xbox Ally ut av esken (uten oppdateringen)

Doom: The Dark Ages på ROG Xbox Ally med optimaliseringsoppdateringen

Forza Horizon 5 kjører nå mye jevnere

FH5 har også dratt nytte av oppdateringene, men kanskje mer av systemoppdateringene i dette tilfellet. Det hakker ikke lenger, og pausemenyen dukker heller ikke opp uten å trykke på noen knapper.

Forza Horizon 5 på ROG Xbox Ally ut av esken

Forza Horizon 5 på ROG Xbox Ally etter flere oppdateringer

Keeper "snubler fortsatt

Det nye og fabelaktige Keeper, fyrtårnet fantasy-eventyrspillet fra Double Fine, er i stand til å kjøre, men det snubler akkurat som hovedpersonen. Vi oppdaget noen svart flimring, samt framerate dråper og hikke.

Outer Worlds 2 må lande først før det kan ta av igjen.

Det ser ut som Obsidians(les vår anmeldelse av The Outer Worlds 2) nye smash hit trenger Doom: ADD eller FH5-behandlingen før den kommer på markedet neste uke, eller i løpet av de første dagene i salg, for så langt kjører den ikke jevnt og krasjet til skrivebordet vårt to ganger.

På den annen side er Indiana Jones and the Great Circle fortsatt uspillbart, i det minste etter vår erfaring, på grunn av den samme oppdateringsfeilen som vi fikk i forrige uke. Killer Instinct, som heller ikke fungerte, har vi ikke vært i stand til å teste det igjen. Et eldre, mindre krevende spill, Capcoms Resident Evil VII: Biohazard, lastes imidlertid ned, installeres og starter uten problemer, men krasjer når du prøver å starte spillet. Enda en som trenger en grønn urt raskt.