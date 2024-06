Doom: The Dark Ages vist i seks nye skjermbilder

HQ

Som ryktet på forhånd, ble Doom: The Dark Ages annonsert under Xbox Games Showcase søndag kveld, og i en første trailer fikk vi en titt på et virkelig kjøttfullt eventyr med akkurat den typen blytung action vi har kommet til å forbinde med serien.

Nå har vi også fått de seks første bildene fra spillet som alle viser ekte spillgrafikk, så benytt anledningen til å forstørre disse skikkelig for å analysere hva id Software vil by på neste år. Doom: The Dark Ages kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X (også inkludert i Game Pass), så nesten alle vil kunne få glede av moroa.