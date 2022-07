Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom annonsert

I 2019 fikk vi i vesten endelig et spill basert på den blåhvite katte-roboten Doraemon. Doraemon Story of Seasons var en herlig blanding av Story of Seasons og den japanske animeserien (les anmeldelsen her) og nå har oppfølgeren blitt annonsert.

Den har fått tittelen Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom og kommer til PC, Switch og PS5 en gang i 2022, men vi vet ikke nøyaktig når. Oppfølgeren ser ut til å bringe mye av det samme vi fikk i 2019, men med en helt ny historie og en rekke nye spillelementer som forhåpentligvis gjør opplevelsen hakket mer variert denne gangen. Tittelen introduserer også lokal multiplayer for første gang og lar deg nyte eventyret sammen med en venn. Se annonseringstraileren nedenfor.