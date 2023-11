Dørteknikeren Rick har nå drept over 3000 Cal Kestiser

HQ

Tidligere i år, en liten stund etter at Star Wars Jedi: Survivor debuterte, publiserte Respawn en grafikk som avslørte diverse informasjon om hvordan folk spiller spillet. Den gang ble det blant annet registrert at 489 personer hadde blitt beseiret av den falske bossen Rick the Door Technician (som egentlig bare er en vanlig Stormtrooper som kan elimineres med et par slag). Nå har Respawn oppdatert oss på Ricks statistikk syv måneder etter utgivelsen.

Det har nå blitt avslørt at Rick har klart å eliminere over 3,000 Jedier, og helt ærlig er vi forbløffet over at drapstallet hans til og med er så høyt. Med tanke på at Rancor klarte å samle over ni millioner drap i løpet av seks uker, viser Ricks statistikk at det er stor forskjell på de to, men det har likevel ikke hindret over 3000 av dere idioter i å bli slaktet av den fryktløse Rick.

Vær ærlig, var du et av Ricks ofre?