Dota 2 får en stor oppdatering i New Frontiers

Dota 2 har sluppet sin enorme New Frontiers-oppdatering, som bringer med seg et utvidet kart og noen store spillendringer, og vi har oversikt over alle de nye funksjonene.

Mens kjørefeltplassering og størrelse forblir den samme, har terrenget på kartet blitt utvidet, noe som fører til en 40% økning i størrelse med nye topp- og bunnjungelområder.

I dette området er det 12 nye krypleirer og to nye utposter. Nøytrale kryp skaleres nå over tid, men slipp tokens som tilbyr fem alternativer for nøytrale gjenstander og kan distribueres gjennom et team.

I tillegg har Roshan flyttet, og okkuperer en av to groper i det nordvestlige og sørøstlige hjørnet av kartet om gangen. Det er endringer i Roshans dråper, samt buffs for å øke tankingsevnen. Det er også nye Watchers rundt kartet som kan aktiveres for bedre synskontroll. Hvis et lag dreper Roshan, blir alle Watchers under deres kontroll.

Videre vil nye kraftige nøytrale kryp kjent som Tormentors gyte etter 20 minutter og vil slippe Aghanim's Shards ved døden - selv om de også vil vokse seg kraftigere for hver respawn.

Mange nye strukturer har også kommet til. Det er to porter som forbinder hjørnene på kartet og lar spillerne teleportere, samt Lotus Pools i nærheten av der krypbølger først kolliderer. Frukt kan hentes fra disse bassengene som gir mana og HP når de spises. Det kan lagres og kombineres til større frukt for større restaurering i det sene spillet.

Nye Defender's Gates gjør det mulig for lagene å snike seg ut bakdøren til basen hvis fronten er under beleiring. Det er også nye Shield Runes i elva, som gir 50 % maks HP-skjold, samt Wisdom Runes rundt kartets kanter som gir XP-boosts.

Et nytt Glicko-system for rangert matchmaking har blitt introdusert, noe som gir variabel MMR-gevinst, samt et redesign til Immortal rangeringsmatchmaking. Drapsformelen har blitt omarbeidet, noe som gjør tidlige drap mer givende og virkningsfulle, og gullskalering for kjørefeltkryp er redusert.

I tillegg er en ny hovedstatistikkgruppe lagt til i spillet, kjent som Universal Heroes. Heltene Muerta, Clinkz, Arc Warden, Ogre Magi, Medusa, and Alchemist har alle fått store omarbeidelser.

Til slutt har Black King Bar-elementet blitt omarbeidet og en rekke nye elementer er lagt til. Det finnes en rekke UI-oppdateringer, spesielt til helsevisualiseringsfunksjoner, nesten alle former for deaktivering i spillet har fått varigheten redusert, og mange andre små justeringer av helter, gjenstander og kryp har blitt gjort.

For en mer detaljert oversikt over hver nye funksjon og tillegg, finn kunngjøringsinnlegget her.