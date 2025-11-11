Dota 2 introduserer "massiv" Monster Hunter-crossover

HQ

I en av de mer overraskende crossover-kunngjøringene har Valve avslørt at Dota 2 blir styrket med Monster Hunter-tema-godbiter fra Capcoms berømte action-RPG-serie. Som presentert i et blogginnlegg, blir vi fortalt at de to spillgigantene kolliderer for en "massiv" hendelse som vil bringe "nye sett, nye kjæledyr, et nytt jakt- og håndverkssystem i spillet, og selvfølgelig monstre."

Totalt vil det være seks Monster Hunter sett å samle på, som hver bringer et klassisk Monster Hunter rustningssett inn i Dota -verdenen, og hver av dem har tre alternative versjoner som kan lages. Vi blir fortalt at kjernesettet vil være tilgjengelig for alle Dota 2 spillere å tjene gratis ved å bruke høstede materialer til å lage de forskjellige delene, og fra da av kan du utvide dem ytterligere med betalte elementer.

I tillegg til disse settene vil det være en Palico -kurér med håndverksmessige kostymer, et kjæledyr Poogie med håndverksmessige antrekk, en temamusikkpakke og sesongbasert spraysamling, hvorav det meste er tilgjengelig gjennom premium Expedition Pack.

Alle disse elementene vil være tilgjengelige på Dota 2 de neste tre månedene, så husk å logge inn og jobbe deg gjennom utfordringene hvis du vil legge til litt Monster Hunter -stil til Dota -opplevelsen din.