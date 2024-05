Dota 2s Pudge har blitt spilt i over en milliard kamper

HQ

Dota 2s Pudge er i det stille en av tidenes mest populære videospillfigurer. Han har kanskje ikke den samme kulturelle tilstedeværelsen som en Lara Croft eller Master Chief, men alle MOBA-spill har en Pudge, og millioner av Dota 2 -spillere kjenner og elsker den grådige, motbydelige karakteren likevel.

Han er den mest populære Dota 2 -karakteren med klar margin. Ifølge Dotabuff (via PCGamer) har Pudge blitt spilt i over en milliard kamper. Han har en plukkfrekvens på over 33%, noe som betyr at rundt 1 av 3 Dota-spillere har en Pudge i seg.

Den nest mest populære karakteren, Phantom Assassin, henger etter Pudge med rundt 300 millioner spill. Dette viser bare at spillere elsker en stor biffig gutt, og har gjort det siden Dota 1-dagene.