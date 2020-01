Dota Underlords forlater Early Access med liten krabat i februar

Det har bare gått litt over et halvt år siden Valve avduket sitt svar på Auto Chess, men Dota Underlords er visst et av prosjektene som ikke vil lide av "Valve Time".

Nå kan utviklerne kunngjøre at Dota Underlords vil forlate Early Access og lanseres for fullt den 25. februar. Dette blir dermed også dagen Season 1 starter, noe som blant annet betyr at vi blir kjent med en ny sjarmerende tass kalt Enno. Den vesle krabaten skal fokusere på gift (også nytt i den oppdateringen) og lynraske angrep før man trekker seg tilbake og lar fiendene lide av giften. Du kan både lese mer om han og se enkelte angrep her.

Lanseringsutgaven vil selvsagt by på en del andre ting også, men Valve nøyer seg med å si at vi kan se frem til City Crawl-funksjonen, et skikkelig Battle Pass, en ny meta når det kommer til figur/gjenstand-rotasjonen og en drøss med andre ting de detaljerer her.