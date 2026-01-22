Double Fine avslører Kiln på Xbox Developer Direct

Er det noen som har Tim Schafer som knuser en pott på bingobrikken sin for dagens Developer Direct? Ikke jeg heller. Vi forventet et fjerde spill fra kveldens show, og Psychonauts-utvikleren viste frem et passende lunefullt festspill kalt Kiln.

I Kiln lager du ditt eget keramikkmesterverk. Du former leiren, dekorerer den som du vil, og spillet gir deg statistikk og mekanikk basert på det du har skapt. Det finnes store krukker som er store slagere, og mer slanke kanner som gir deg en litt allsidig spillestil.

Kiln Det tok ikke lang tid å lage en trailer, men spillet er nesten klart til lansering, og kommer denne våren. Sjekk ut traileren nedenfor :