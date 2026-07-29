Double Fine ble tvunget til å si opp 23 ansatte etter overgangen fra Xbox

HQ

Hvis det er noe positivt å si om de massive nedbemanningene i Xbox-divisjonen som ble kunngjort for snart en måned siden, er det at de i det minste ikke hjerteløst sa opp en haug med talentfulle utviklere de hadde ansatt bare noen få år tidligere. Både Ninja Theory og Undead Labs går over til nye eiere, mens Compulsion og Double Fine i stedet vil fortsette som uavhengige utviklere.

Det siste betyr imidlertid at de ikke lenger har en kapitalsterk utgiver i ryggen som kan ta risikoer og dekke det økonomiske underskuddet når spillene selger dårlig. Og dette ser nå ut til å ha rammet det nesten allment elskede studioet Double Fine, kjent for alltid å overraske spillerne med spillene sine (i fjorårets «Keeper» spilte du som et gående fyrtårn, og i det ganske nylig lanserte « Kiln venter en keramikkfest)

I et innlegg på Bluesky skriver grunnleggeren og bransjeveteranen Tim Schafer at de nå er tvunget til å si opp 23 ansatte, en beslutning de sier at de ikke tar lett på. Han forklarer årsaken bak dette tiltaket slik:

«Bare for at studioet vårt skal overleve, ville vi noensinne vurdere en så smertefull handling. Vår overgang til å bli et uavhengig selskap innebærer også at vi må tilpasse oss en størrelse vi kan opprettholde.»

Double Fine vil forsøke å hjelpe de berørte, og forhåpentligvis vil studioet overleve også dette, slik at de kan fortsette å levere hyperkreative titler av en type som virkelig byr på noe vi aldri har sett før.