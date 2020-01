Du ser på Annonser

Nevrologen Ryuta Kawashima er tilbake i sin kjente og kjære polygoniske drakt for å trene opp hjernene våre. Armert med en rekke nye minispill underbygget av nevrovitenskapelige teorier skal han gjøre oss kvikkere i hodet (der skal han få en utfordring med undertegnede...).

La meg først og fremst gjøre det klart at det hjerneteoretiske er langt utenfor mitt felt. Det er veldig hyggelig at Dr. Kawashima forteller meg hvorfor visse aktiviteter er gode, og hva de gjør med oss - komplett med kildehenvisninger til aktuell litteratur. Men jeg ramler virkelig av toget et eller annet sted på veien.

I korte trekk dreier spillet seg om å ta en liten økt hver dag og spille gjennom et knippe minispill. Spillet loggfører alle resultatene og kan dermed vise progresjonen. Og for all del, jeg merker at jeg blir litt flinkere på flere av oppgavene for hver dag som går og statistikken er motiverende i så måte.

Dr Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch er designet for å bli spilt i håndholdt modus mens man holder konsollen vertikalt. Den fysiske versjonen kommer sammen med en stylus, men man er nødt til å skaffe denne på annet vis dersom man kjøper spillet digitalt.

Tanken er god, men dette fungerer dessverre ikke helt optimalt.

Jeg har ikke noe i mot å spille det hverken håndholdt eller vertikalt, men det begynner å balle seg på når man må ta av høyre joy-con for å benytte det infrarøde kameraet. Dette betyr at eiere av Nintendo Switch Lite ikke får like mye ut av spillet all den tid Switch Lite ikke har noe infrarødt kamera. Fra mitt ståsted er ikke dette et spesielt stort tap da den ikke fungerer spesielt optimalt. Denne blir brukt i noen småspill hvor man skal gi svaret på ymse regnestykker med fingrene, og jeg opplevde flere ganger at spillet ga meg rett svar uten at jeg holdt riktig antall fingre fram.

I regneoppgavene må man bruke stylusen til å skrive svarene. Stort sett klarer det å gjenkjenne kråketegnene mine, men av og til sliter den med å skille mellom 1 og 7 (naturlig nok), samt 5-tallene mine. Med tanke på at man blir oppfordret til å tenke fort og kludre så raskt man kan, er det svært irriterende å bli straffet for en feil man egentlig ikke har gjort.

Jeg ble straffet for en feil på dette Sudoku-brettet fordi at spillet trodde jeg skrev 7 og ikke 1...

Man låser opp stadig flere minispill og treningsøkter ved å spille litt hver dag. Dette varierer mellom alt fra enkle matematikkoppgaver til svært utfordrende minneleker. Det finnes også en rekke minispill man kan spille sammen med en venn i sofaen dersom man ønsker seg noe litt annet.

Som alltid er det også en funksjon som skal måle "alderen" på hjernen din. Ved hjelp av tre treningsøkter med forskjellig fokus skal gjennomsnittet av disse resultatene gi en indikasjon på hvor gammel og skrøpelig du egentlig er i hodet. Det er ikke akkurat stas å ha en anerkjent lege som forteller deg at du er så treig at selv bestemoren din på 75 er kvikkere enn deg, men litt festlig er det riktignok.

Det kan ha noe med tidspunktet jeg spiller på, men jeg blir hilst med de samme setningene og de samme dårlige vitsene hver dag jeg logger meg inn. Her kunne Nintendo ha spandert på seg litt variasjon.

Denne vitsen er allerede gammel. Han forteller meg denne hver dag. Hver eneste dag.

Dette er ikke et spill som er laget for at man skal sitte time etter time, men heller noe man skal pusle med hver dag i små økter. Nintendo skal komme med en oppdatering med flere funksjoner, men enn så lenge er det dette vi har, og det er underholdende nok i de små dosene det er designet for.

Noe rusk her og der trekker ned, men Dr. Kawashima skal nok klare å holde meg fanget en liten stund til likevel. Til tross for at dette er et litt uortodokst spill på mange måter, så er det noe fascinerende og interessant over det som fungerer på sin egen rare måte.