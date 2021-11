Dr. Mario World er nå offisielt nedlagt

HQ

Tidligere i år kunne vi og andre medier fortelle at Nintendo allerede har valgt å legge ned mobilspillet Dr. Mario World, ettersom det ikke trakk det publikumet de hadde håpet.

Spillet ble lansert i 2019, og etter bare to år er spillet nå offisielt nedlagt. Dessuten har de bekreftet at de har lansert en hjemmeside ved navn Dr. Mario World Memories, som byr på følgende for fansen:

"With Dr. Mario World Memories, you can look back at various aspects of your play history in the Dr. Mario World game".

Kommer du til å savne det?