Dra på romeventyr i Jett: The Far Shore den 5. oktober

Til tross for å endelig ha vist hvordan gameplay i Jett: The Far Shore vil være i juli ønsket ikke utviklerne i Superbrothers å si noe mer spesifikt enn at spillet fortsatt lå an til å slippes i år. Dette klarer det med god margin også.

Som overskriften avslører dukket spill opp som en del av Gamescom Opening Night Live i form av en trailer som avslører at Jett: The Far Shore lanseres den 5. oktober. Forhåndsbestillingene har derfor også blitt åpnet. Bare i tilfelle du ikke klarer å vente på å trykke kjøp...