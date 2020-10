Dra på vinterferie i The Sims 4 med den nye Snøparadis-utvidelsen

Du ser på Annonser

EA og Maxis har i dag annonsert at The Sims 4: Snøparadis kommer til PC og Mac via Origin og Steam, og til Xbox One og PlayStation 4 den 13. november. Dette er spillets tiende utvidelsespakke og introduserer det vidunderlige området Mt. Komorebi, perfekt for de simmene som trenger en pause fra hverdagen eller bare ønsker seg et nytt drømmehjem. Denne japansk-inspirerte verden tilbyr masser av aktiviteter for simmene å utforske, fra å slappe av i fjellet sitt onsen-badehus, dra på avslappende gåturer eller pushe grensene med spennende og til tider farlige sportsaktiviteter som å stå på ski eller snowboard i Mt. Komorebis snødekte fjellsider, eller klatring opp til toppen av Mt. Komorebi.

Denne nye verden introduserer både nye tomter du kan kjøpe og eie og steder man kan leie bare for å dra på ferie. Mt. Komorebi har tre nye nabolag som simmene kan dra på drømmeferie eller bo i. Pakken tilbyr 130 nye klær og tilbehør til simmene samt tradisjonelle og moderne møbler for å designe sitt drømmehjem, og selvfølgelig nytt byggemateriale, som shoji-dører, nye vinduer og mer, for å få et skikkelig japansk-inspirert preg på det så det passer inn i det vakre nabolaget.

Sjekk ut traileren nedenfor, som kanskje gir deg et litt bedre inntrykk.