Dragon Age 4 bekrefter hint i ny trailer

Du ser på Annonser

Da Bioware bekreftet at vi ville få se mer av Dragon Age 4 på The Game Awards fryktet jeg at det atter en gang var snakk om en filmatisk trailer uten særlig med informasjon, noe som ikke var ubegrunnet.

Den nyeste traileren legger nemlig atter en gang hovedfokuset på en hintende forteller mens vi får se noen av omgivelsene vi skal få besøke som vår egenskapte figur. Som forventet bekreftes det også en gang for alle at dette er en fortsettelse av Dragon Age 3: Inquisition ved at vi faktisk får se Solas.