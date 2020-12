Nytt fra Dragon Age 4 kommer neste fredag

Du ser på Annonser

Vi har ikke akkurat hørt stort om det neste Dragon Age-spillet etter at det ble offentliggjort på The Game Awards i 2018, men vi fikk i alle fall bittelitt mer i sommer. Heldigvis trenger vi ikke å vente til 2021 på skikkelig nytt.

Bioware feirer nemlig ikke bare Dragon Age Day med fire noveller (The Next One av Bryanna Battye, Ruins of Reality av John Dombrow, The Wake av Mary Kirby og Minrathous Shadows av Sheryl Chee), men bekrefter i samme slengen at vi vil få nytt fra det vi foreløpig bare kan kalle Dragon Age 4 på The Game Awards natt til den 11. desember. Akkurat hva er vanskelig å si enda, men forhåpentligvis blir det mer en ørsmå klipp fra selve spillmotoren.