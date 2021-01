Dragon Age 4 foregår offisielt i Tevinter-regionen

Du ser på Annonser

I slutten av Trespasser-utvidelsen til Dragon Age: Inquisition teaset Bioware at det neste kapitlet i serien ville foregå i Tevinter-regionen av spillets verden, og det later nå endelig til å være helt bekreftet.

Det har kommet en bok om serien, ved navn Bioware: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, og her fremgår det nettopp at spillet vil foregå i Tevinter.

Mer enn det vet vi ikke, men Tevinter har dog ikke vært en del av noe Dragon Age-spill enda, og er derfor en uutforsket del av verdenen Thedas. Du kan se et bilde av den delen i boken, som Eurogamers Tom Philips har delt via Twitter.