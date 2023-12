Dragon Age: Deadwolf-trailer avslører vi får lanseringsdatoen sommeren 2024

HQ

Bioware feiret årets N7-dag ved å dele en kort teasertrailer for Mass Effect 4, som egentlig bare minnet oss på at spillet fortsatt er på vei. I dag er det fansen kaller Dragon Age-dagen, så studioet har bestemt seg for å gjøre noe ganske likt for det kommende fjerde spillet i den serien, samtidig som de annonserer noe veldig interessant.

Vi har fått en ny Dragon Age: Dreadwolf-trailer som viser glimt av områder vi får utforske i spillet, men det mest oppsiktsvekkende er at den avsluttes med å bekrefte at spillet vil bli avduket i sin helhet en gang i løpet av sommeren 2024. Dette inkluderer spillets lanseringsdato, så det høres ut som om Dragon Age: Dreadwolf lanseres høsten 2024.