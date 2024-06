Dragon Age Dreadwolf skifter navn til The Veilguard

HQ

Det har gått en del rykter om det neste Dragon Age de siste ukene, men nå er det slutt på spekulasjonene.

For det er Geoff Keighley selv som i X har avslørt navneendringen fra Dragon Age: Dreadwolf til Dragon Age: The Veilguard. Foreløpig vet vi ikke om dette bare er en mindre modifikasjon, eller om det betyr at spillet har gjennomgått andre mer strukturelle endringer sammenlignet med det vi visste til nå (som heller ikke var mye).

Uansett hva som er tilfelle, skal Keighley etter planen vise oss et 15 minutter langt spillklipp av spillet tirsdag 11. juni.

Hva synes du om navneendringen? Høres Dragon Age: The Veilguard bedre ut?