Dragon Age: The Veilguard bekrefter lansering i oktober med ny trailer

Lekkasjer er ekstremt vanlig i disse dager. Folk snakker vanligvis om såkalte innsidere og lignende når temaet blir tatt opp, men det er lett å glemme at mange utviklere, utgivere og markedsavdelinger ofte røper ting ved et uhell. Her er nok et eksempel på sistnevnte.

Tidligere i dag dukket det plutselig opp en kort video av Dragon Age: The Veilguard på nettet, og den endte med å vise en utgivelsesdato. Det virker som om noen hadde vært litt for ivrige, for Bioware har endelig sendt oss traileren som bekrefter at Dragon Age: The Veilguard lanseres på PC, PS5 og Xbox Series den 31. oktober.

Selve traileren starter med å vise flere av de tidlige delene av spillet før den gir oss en enda bedre titt på de forskjellige følgesvennene som blir med på eventyret vårt, noen av stedene vi vil besøke, noen få historiedetaljer og tilbakekomsten av en viss elsket karakter, så det er ganske forståelig hvorfor mange tror at dette kan være Bioware tilbake til storhet.

Hva er dine forventninger til Dragon Age: The Veilguard, og hva synes du om utgivelsesdatoen?