At Microsoft lanserer nye dynamiske bakgrunner til Xbox basert på populære spillutgivelser er ikke noe uvanlig, men at de lanserer to på en gang er noe som ikke skjer så ofte.

Nå har det imidlertid skjedd, og spillet det er snakk om er det nylig utgitte Dragon Age: The Veilguard. Du kan velge mellom de to alternativene Dragon og Minrathous, som er helt gratis å laste ned og bruke til Xbox Series S/X. Hvis du vil se hvordan de ser ut, kan du finne en video av begge nedenfor i X-innlegget.