Dragon Age: The Veilguard har både Fidelity- og Performance-modus

HQ

Dragon Age: The Veilguard fikk endelig en dedikert gameplay-avsløring nylig, og mens gameplayet fortsatt blir diskutert og gransket av seriens trofaste som har ventet på et nytt kapittel i mange, mange år, er det selvfølgelig også et åpent spørsmål hvordan spillet henger sammen rent teknisk.

Men vi vet at det vil være en egen Performance- og Fidelity-modus i spillet, som lar deg velge om du vil favorisere enten bildefrekvens eller grafisk stil.

"Dragon Age: The Veilguard vil inneholde ytelses- og kvalitetsmoduser på konsoller for å sikre at spillerne kan velge den visuelle troskapen de foretrekker. Vi vil ha mer å dele om nøyaktig ytelse når vi fullfører utviklingen i løpet av de kommende månedene, " har en talsperson fra EA bekreftet til IGN.

Det vi ikke vet er hva de tilknyttede løftene for disse to modusene er. Er det faktisk 60 bilder per sekund eller er det "opp til"? Og tilbyr Fidelity omvendt 4K-oppløsning og Ray Tracing?

Vi venter fortsatt på mer fra EA.