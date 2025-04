Dragon Age: The Veilguard og The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom leder Hugo Awards 2025-finalistene

HQ

Det er snart tid for den årlige Hugo Awards å finne sted. Seremonien som skal fremheve de beste skjønnlitterære verkene fra året som har gått, vil finne sted i sin helhet den 16. august, men i forkant av det har finalistene blitt bekreftet.

Mens Hugo Awards i 2025 vil feire alle former for underholdningsmedier, inkludert bøker, tegneserier, grafiske romaner og til og med videospill, kan de nominerte i den sistnevnte kategorien (Best Game or Interactive Work) kanskje overraske deg.

De seks utvalgte spillene inkluderer Caves of Qud, Dragon Age: The Veilguard, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Lorelei and the Laser Eyes, Tactical Breach Wizards og 1000xResist.

Det sies at det totalt var 187 nominerte, men den fullstendige listen over spillene som ble foreslått for prisen, er ikke avslørt.

Hvilket spill synes du burde vinne prisen, og hvilket spill ble snytt for den?