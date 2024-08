Dragon Age: The Veilguard PC-spesifikasjonene avslørt

HQ

I går, selv om det lekket tidligere enn beregnet, avslørte EA og BioWare utgivelsesdatoen for Dragon Age: The Veilguard. Som forventet kommer det nye RPG i oktober, nærmere bestemt den 31., akkurat i tide til den skumle sesongen.

Selv om det fortsatt er et par måneder igjen til da, vil du kanskje se om PC-en din er opp til snus for dette spillet. Som du kan se på skjermbildet nedenfor, kommer spesifikasjonene direkte fra Steam, og de krever ikke for stor maskin for å kjøre.

Du kan komme unna med noe så gammelt som et GTX 970 hvis du bare går for minimumsinnstillinger, eller et RTX 2070 for de anbefalte innstillingene. Uansett trenger du imidlertid 100 GB plass på enten HDD eller SSD. Det er fint at harddisker støttes, men en SSD anbefales absolutt hvis du har plass.

Dragon Age: The Veilguard lanseres for Xbox Series X/S, PS5 og PC den 31. oktober.