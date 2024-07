Dragon Age: The Veilguard vil avsløre utgivelsesdatoen i august

HQ

I forrige uke gjentok Bioware at Dragon Age: The Veilguard fortsatt er satt til å komme ut i 2024, og at vi vil få utgivelsesdatoen "senere i sommer". Vi har nå fått noe mer spesifikt om den siste delen og mer.

Bioware bekrefter at Dragon Age: The Veilguards utgivelsesdato vil bli kunngjort i august. Det stopper ikke der heller, da det elskede studioet også vil dele detaljer om planene for utvidelser, DLC og mer på samme tid. Dragon Age-fansen har rett og slett mye å se frem til i de kommende ukene og månedene.