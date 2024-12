Dragon Ball: Sparking! Zero er et av Bandai Namcos bestselgende spill noensinne

HQ

Bandai Namco er inne i en ganske god periode for tiden. Elden Ring fortsetter å selge, og nå har Dragon Ball: Sparking! Zero blitt et av Bandai Namcos bestselgende spill noensinne. Og det sier ikke så rent lite når man ser på de andre spillene Bandai Namco har på sin CV; Elden Ring, Cyberpunk og ikke minst Tekken.

Circanas administrerende direktør og spillanalytiker Mat Piscatella sier i en prat med GamesRadar at han er overrasket over den enorme suksessen Dragon Ball: Sparking! Zero har hatt:

"Jeg er like overrasket som alle andre, ikke bare over at det er det bestselgende Dragon Ball-spillet, men også over at det er blant de bestselgende Bandai Namco-spillene gjennom tidene." - Mat Piscatella, administrerende direktør og spillanalytiker, Circana

Bandai Namco har hatt noen gode år i det siste, med en rekke solide utgivelser som spenner fra den massive suksessen til Elden Ring til ulike anime spin-offs og nå Dragon Ball: Sparking! Zero, som viser seg å bli nok en suksess.

Kort tid etter lanseringen i oktober kunngjorde Bandai Namco at spillet hadde solgt over 3 millioner eksemplarer på bare 24 timer. Spillet er ute til Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC.