Dragon Ball: Sparking! Zero viser frem Mini Vegeta og alle hans former for DLC 2

HQ

Etter en liten forsinkelse har den andre DLC-en for Dragon Ball: Sparking! Zero blitt kunngjort, og viser frem de første figurene som kommer inn i spillet fra Dragon Ball Daima-serien.

Som vist i traileren nedenfor, får vi åtte nye karakterer i denne DLC, som er mindre enn de elleve karakterene som ble lagt til i DLC 1. Disse karakterene er: Goku Mini Super Saiyan, Mini Vegeta, Mini Vegeta Super Saiyan, Mini Vegeta Super Saiyan 2, Mini Vegeta Super Saiyan 3, Glorio, Panzy og Majin Kuu.

Det er også et kostyme for Goku Mini i DLC, også. DLC lanseres 24. april, med 72-timers tidlig tilgang for sesongkortinnehavere, noe som betyr at du kan spille akkurat nå hvis du spruter ut på forhånd.

Fans er fortsatt noe delt på Sparking! Zeros fremtidige innhold. Det er håp om flere kart, moduser og andre tilleggsfunksjoner i tillegg til karakterer i fremtiden, men foreløpig ser det ut til at planen er å avrunde listen med flere karakterer fra Dragon Ball Daima.

Dragon Ball: Sparking! Zero er tilgjengelig nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S.