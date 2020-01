Denne japanske mangaserien fra 80-tallet viser ingen tegn til å minke i popularitet. Med nye filmer, tv-serier, til og med en rolle i Tokyo OL 2020 viser Gokus eventyr seg å ha en stor kulturell rolle den dag i dag. Selv i verdenen av dataspill har det siste tiåret vært suksessrikt for serien, med både Xenoverse-serien og Dragon Ball FighterZ. Det har aldri vært bedre å være en Dragon Ball-fan. Med Dragon Ball Z: Kakarot ser Bandai Namco etter å fortsette trenden med en gjenfortelling av den klassiske serien gjennom linsen til en åpen-verden action-RPG.

Kakarot introduserer helt nytt gameplay til serien. Vi har tidligere fått gjenfortellinger av Dragon Ball Z, flere ganger enn man kan telle på to hender, men de har aldri latt spillere utforske områder så detaljerte og dype som dette. Selv mangaen manglet detalj i beskrivelsen sin av verdenen, så det å kunne fly åpent rundt i denne verdenen er virkelig et friskt pust. Dette er et spill lagd for virkelig store Dragon Ball-fans med mengden små referanser og tilbakekall strødd rundt omkring. For å være helt klar på det: Dette spillet er vanskelig å selge til en som har noe mindre enn et lidenskapelig forhold til serien. Historien går over de fire hovedsagaene presentert i animeen med lite fyll og noen snarveier tatt i hytt og pine. Selv om hovedeventyret faller litt tilbake av å være akkurat det vi kjenner fra før, gjør sideoppdrag opp for det til en viss grad. Nydelige små referanser til klassiske og glemte Dragon Ball-karakterer gjør opp for enkelheten av oppdragene, da mesteparten er slåsskamper med svake fiender eller raske henteoppgaver.

Det er noen positive overraskelser av variasjon i mengden, som for eksempel Goku og Piccolo som konkurrerer om hvem som klarer å ta førerkortet først. Sjarmerende utforskning av karakterer gir merverdi til enkelt innhold og varmer nok selv de kaldeste hjerter. Til tross for lengden lar spillet deg gjøre alt i eget tempo. Sideoppdrag er alltid tilgjengelige, noe som tillater timevis med innhold for de som ønsker det. Spillet faller aldri i fellen av å låse innhold bak nivået, da alt kan overkommes med god nok spillerferdighet. Du levler også i et tilfredsstillende tempo, noe som gir en følelse av at alle i rollegalleriet blir sterkere med deg.

Slåsskamper er hovedfokuset i spillet. Alle de ikoniske kampene fra serien er representert her gjennom et enkelt men eventuelt tilfredsstillende kampsystem. Du har en knapp for å slå, en for å skyte energi, en for å lade energi og en for å dukke unna. Skulderknappene åpner opp en meny av ikoniske superangrep som for eksempel Kamehameha, helt avhengig av hvilken karakter du spiller som. Kontrollen er tilfredsstillende og responsiv da det er lite forvirring over hvilke knapper som gjør hva. Det er dog lite forskjell på karakterene du spiller som bortsett fra superangrepene deres. Med tanke på at forrige spill i serien var FighterZ er det skuffende å se at det er så godt som null innsats satt i å variere gameplayet. Vegeta er i historien beskrevet som en veldig annerledes kriger enn Gohan, Goku eller Piccolo, men å spille som han føles akkurat ut som de andre. Heldigvis begynner AI-en til fiendene å utfordre etter de første fem timene, noe som tvinger spillere til å tenke i slåsskamper og ikke bare mose knapper. Dessverre så er spillet litt for generøst med å la deg bruke helbredende gjenstander, og gjør dermed selv de mest spennende kampene litt hjernedøde. Ved veiens ende er så godt som alle kampene løst på forhånd.

Dialogscenene er ekstremt varierende i kvalitet. Noen av de viktigere scenene er fortalt gjennom enkle skjermbilder mens andre er vakkert animert. Det setter en ut litt, men materialet er godt nok til å motivere gjennom hele spilletiden. Et klassisk japansk lydspor komplimenterer hver scene akkurat som man husker det. Dialogen er god nok til at en vil lese alt. Spillet gjør det dessverre ikke like godt teknisk. Bildefrekvensen hakker etter hver eneste lasteskjerm og noen ganger etter lange bolker med reise. Leppesynkronisering eksisterer ikke, akkurat som i kildematerialet. Kameraet kjemper mot deg hvis du prøver å gjøre noe som helst annet enn å se rett fremover mens du utforsker. Manuset kunne gjort seg med noen flere øyne på, da det er skrivefeil og tegnsettingfeil overalt.

Spillet er lagd for Dragon Ball-fans med mye kjærlighet men litt manglende tid i ovnen. Det er helt spillbart og underholdende heldigvis. Få ting slår gleden av å utforske en verden du elsker på en ny måte. Selv om det er lett å be om mer har CyberConnect2 igjen lagd et tilfredsstillende utdypet animebasert spill uten å finne opp hjulet på ny. Hvis du virkelig ikke får nok av Dragon Ball, kjøp dette. Du vil ikke bli skuffet.