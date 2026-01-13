Dragon Ball Z: Kakarot feirer 10 millioner solgte eksemplarer med SSJ4 Goku-avsløring

HQ

Action-/eventyrrollespillet fra 2020 Dragon Ball Z: Kakarot har nådd en ny salgsmilepæl. Spillet har nå solgt mer enn 10 millioner eksemplarer over hele verden, og beviser at det finnes millioner av Dragon Ball-fans der ute som ønsker å se og spille gjennom Goku/Kakarots historie på nytt.

I en video delt av utgiveren Bandai Namco får vi en påminnelse om noen av Gokus bragder gjennom Dragon Ball Z og Dragon Ball Super, samt en forsmak på hva som fortsatt kommer i spillet. Vi får nemlig en kort fremvisning av Super Saiyan 4 Goku, komplett med rosa pels og hale, mens vi ser mot inkluderingen av neste Daima DLC.

Den andre delen av Dragon Ball Z: Kakarots Daima DLC kommer den 15. januar, som er denne kommende torsdagen i skrivende stund. Dette vil sannsynligvis avslutte Gokus eventyr i Dragon Ball Z: Kakarot, men vi bør sannsynligvis aldri si aldri på denne typen ting.