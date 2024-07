Dragon Ball Z: Kakarot passerer 8 millioner solgte eksemplarer

HQ

Vi mistet dessverre Akira Toriyama tidligere i år, men heldigvis lever arven hans videre med både det superkoselige Sand Land som hadde premiere i vår, og selvfølgelig Dragon Ball.

Et av de mest populære spillene basert på sistnevnte er rollespillet Dragon Ball Z: Kakarot, som kan beskrives som en Dragon Ball-simulator i stedet for "bare" å være et kampspill, noe som ellers er vanlig for serien i spillverdenen. Og dette eventyret har tiltrukket seg folk. Veldig mange.

Nå kunngjør Bandai Namco via Instagram at Dragon Ball Z: Kakarot har solgt over åtte millioner spill siden premieren for fire år siden.

Dermed ser det ut til å være en god sjanse for at Bandai Namco vil prøve noe lignende i fremtiden, ettersom det tydeligvis er verdsatt av fansen.