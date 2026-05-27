Dragon Quest HD-2D-remakene har nå passert fire millioner solgte eksemplarer

Dette er en stor dag for Dragon Quest-fans, da det er det offisielle 40-årsjubileet for serien som ofte blir sett på som alle JRPG-spillenes far. For å markere dette øyeblikket kan vi forvente en spesialsending som kanskje bare fokuserer på Dragon Quest XII: The Flames of Fate, men i tillegg til dette har det også blitt avslørt at de nylige HD-2D-remakene av serien har passert en imponerende salgsmilepæl.

I et innlegg på sosiale medier opplyses det at HD-2D-nyinnspillingene av Dragon Quest I, II og III til sammen nå har passert fire millioner solgte eksemplarer. Dette betyr at to unike produkter har passert salgsmilepælen, ettersom Dragon Quest I og IIs HD-2D-remakes er samlet i én utgave, mens Dragon Quest III er en separat utgave.

Ikke dårlig innsats i det hele tatt, og disse dataene viser tydelig at det fortsatt er stor interesse for Dragon Quest og HD-2D-formatet Square Enix har brukt med stor effekt, blant annet snart igjen i The Adventures of Elliot: The Millennium Tales når det lanseres i midten av juni.